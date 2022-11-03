Одна из ракет повредила троллейбус: новые подробности удара по Харькову
Российские оккупанты обстреляли Харьков тремя ракетами. Одна из них повредила троллейбус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Вчера около 23:00 враг нанес удар 3 ракетами, предварительно ЗРК С-300, по г. Харьков",- рассказал он.
По словам главы региона, в Киевском районе 1 ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус, остальные ракеты попали в землю.
"Предварительно, без пострадавших", - констатировал Синегубов.
Обстрелы Купянска, Купянского и Чугуевского районов
Как рассказал глава ОВА, в Купянске под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянском районе 1 человек госпитализирован с ранениями.
"В Чугуевском районе получили ранения 5 мирных жителей", - добавил Синегубов.
Подрывы на минах
Кроме того, как отметил глава ОВА, вчера возле с. Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. А возле с. Граково Чугуевского района на мине подорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб.
Как сообщалось, российские оккупанты вечером 2 ноября ударили по Харькову. В городе слышали четыре взрыва.
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