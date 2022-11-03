"Грязную бомбу" не обнаружили. МАГАТЭ заявило об отсутствии незаявленной ядерной деятельности в Украине
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверку трех объектов в Украине и не обнаружили никакую незаявленную ядерную деятельность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.
Отметим, что Россия выдвинула Украине обвинения в якобы изготовлении "грязной бомбы". После письменных заявлений Украины МАГАТЭ проверило деятельность трех локациях - Института ядерных исследований в Киеве, Восточного горно-обогатительного комбината в Желтых Кодах и ПО "Южный машиностроительный завод" в Днепре.
"На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах расположения", - говорится в сообщении.
Инспекторы отобрали образцы окружающей среды для анализа в лабораториях гарантий МАГАТЭ и его сети аналитических лабораторий. Так, отбор проб окружающей среды является общепринятой мерой гарантий со сверхчувствительными аналитическими методами, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.
"Наша техническая и научная оценка результатов, которую мы провели, не показала никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, как можно быстрее мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды", - сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил МАГАТЭ за оперативную проверку украинских объектов.
"МАГАТЭ проверило три украинских объекта, оказавшихся в центре российской дезинформации, и не нашло доказательств каких-либо "грязных бомб". Я благодарю Рафаэля Гросси за прекрасное и оперативное сотрудничество МАГАТЭ, которое помогло противостоять российской лжи. Россия подтвердила свой статус лжеца мира", - написал он.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с рядом коллег, которым рассказал о якобы подготовке Украиной "провокаций" с использованием "грязной бомбы". Подробнее об этом -в материале РБК-Украина.
После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых, по заверению РФ, якобы происходит разработка "грязной бомбы".
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