Домой вернулись более 100 бойцов. Украина подтвердила обмен пленными с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Удалось освободить 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши ребята из ВСУ, МВД, ТРО, ГПСУ, НПУ, ГССТ, нацгвардейцы среди которых трое "азовцев". 74 бойца защищали "Азовсталь", - рассказал он.

По его словам, некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город.

"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не ощущают часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте", - добавил Ермак.

Как пишет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, среди них 33 бойца Национальной гвардии Украины, 21 представитель Военно-морских сил, 20 воинов Вооруженных сил Украины, 18 - ГПСУ, 13 - Сил терробороны и по одному представителю Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта.

"Освобождены представители рядового и сержантского состава и шестеро офицеров. Самому младшему освобожденному исполнилось 19 лет, самому старшему - 54 года. 74 воина были эвакуированы из "Азовстали", 83 человека получили серьезные ранения во время боевых действий" , - говорится в сообщении.