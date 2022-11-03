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Домой вернулись более 100 бойцов. Украина подтвердила обмен пленными с Россией

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 15:57
Домой вернулись более 100 бойцов. Украина подтвердила обмен пленными с Россией Фото: Украина подтвердила обмен пленными с Россией 3 ноября (t.me/ermaka)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 3 ноября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 107 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Удалось освободить 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши ребята из ВСУ, МВД, ТРО, ГПСУ, НПУ, ГССТ, нацгвардейцы среди которых трое "азовцев". 74 бойца защищали "Азовсталь", - рассказал он.

По его словам, некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город.

"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не ощущают часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте", - добавил Ермак.

Как пишет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, среди них 33 бойца Национальной гвардии Украины, 21 представитель Военно-морских сил, 20 воинов Вооруженных сил Украины, 18 - ГПСУ, 13 - Сил терробороны и по одному представителю Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта.

"Освобождены представители рядового и сержантского состава и шестеро офицеров. Самому младшему освобожденному исполнилось 19 лет, самому старшему - 54 года. 74 воина были эвакуированы из "Азовстали", 83 человека получили серьезные ранения во время боевых действий" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, первоначально об обмене пленных между Украиной и Россией 3 ноября сообщил главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Он рассказал, что 65 из 107 возвращенных российской стороне пленных - выходцы из оккупированного Донбасса. Позже процедуру обмена официально подтвердили и в Минобороны РФ.

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