ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотят ввести в заблуждение. В Херсонской ОВА объяснили действия оккупантов в городе

Новина українською →
Херсон, Четверг 03 ноября 2022 16:15
Хотят ввести в заблуждение. В Херсонской ОВА объяснили действия оккупантов в городе Фото: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич (facebook.com)
Автор: Антон Малиновский

Сняв российский флаг со здания Херсонской облгосадминистрации и убрав военных с части блокпостов, оккупанты могут специально создавать иллюзию того, что они покидают город.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Оккупанты создают иллюзию, что якобы они покидают Херсон - из города убрали вражеские блокпосты и военных РФ стало меньше. Так они хотят ввести нас в заблуждение. Херсонцы, если остаетесь во временно оккупированном городе, вы должны позаботиться о своей безопасности. Подготовьте тревожный чемодан, запасы продовольствия и укрытия", - призвал он.

Напомним, что 3 ноября стало известно, что из здания облгосадминистрации в Херсоне исчез российский флаг .

Также сообщалось, что российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины
Виталий НосачФотокорреспондент Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины