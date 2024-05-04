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Министр обороны Италии обвинил Макрона в "нагнетании напряжения" по войне в Украине

Рим, Суббота 04 мая 2024 16:48
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Министр обороны Италии обвинил Макрона в "нагнетании напряжения" по войне в Украине Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Италия не будет отправлять войска в Украину и не будет участвовать в войне. Подобные заявления президента Франции Эммануэля Макрона нагнетают напряжение.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.

"В отличие от других, мы имеем в нашей системе четкий запрет на прямое военное вмешательство, кроме того, что предусмотрено законами и Конституцией. Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, на исполнение резолюции ООН", - сказал министр, комментируя идею об отправке войск в Украину.

По его словам, перекидывание западных войск спровоцировало бы расширение конфликта, что не принесет пользы украинцам.

Глава Минобороны Италии считает, что заявления Макрона о возможной отправке войск лишь нагнетают ситуацию.

"Я не осуждаю президента такой дружественной страны как Франция, но я не понимаю цели и пользы этих заявлений, объективно нагнетающих напряжение", - заявил Крозетто.

Стоит добавить, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто до этого делал несколько неоднозначных заявлений по поводу войны РФ против Украины. В частности, он заявлял, что якобы пришло время найти "политическое решение", намекая на переговоры.

Идея Макрона об отправке войск НАТО

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину. Это заявление Макрона вызвало множество дискуссий в США и странах Европы.

Большинство страны отвергли возможность отправки солдат. Но балтийские страны и Канада не исключили такой возможности.

Позже во Франции объяснили, что Макрон имел в виду не прямое вовлечение западных армий в боевые действия, а, например, помощь по разминированию или учения на территории Украины.

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