Министр обороны Италии обвинил Макрона в "нагнетании напряжения" по войне в Украине

Италия не будет отправлять войска в Украину и не будет участвовать в войне. Подобные заявления президента Франции Эммануэля Макрона нагнетают напряжение.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.

"В отличие от других, мы имеем в нашей системе четкий запрет на прямое военное вмешательство, кроме того, что предусмотрено законами и Конституцией. Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, на исполнение резолюции ООН", - сказал министр, комментируя идею об отправке войск в Украину.

По его словам, перекидывание западных войск спровоцировало бы расширение конфликта, что не принесет пользы украинцам.

Глава Минобороны Италии считает, что заявления Макрона о возможной отправке войск лишь нагнетают ситуацию.

" Я не осуждаю президента такой дружественной страны как Франция, но я не понимаю цели и пользы этих заявлений, объективно нагнетающих напряжение", - заявил Крозетто.

Стоит добавить, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто до этого делал несколько неоднозначных заявлений по поводу войны РФ против Украины. В частности, он заявлял, что якобы пришло время найти "политическое решение", намекая на переговоры.