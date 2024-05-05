В Воздушных силах прокомментировали сбитие российского Су-25

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Вы видите, что этот самолет сбило подразделение Сухопутных войск ВСУ. Как вы знаете, в Сухопутных войсках тоже есть системы ПВО. В частности, мы видим работу малого и среднего радиуса ПВО, которые могут справляться, в частности, с самолетами, и крайне важны", - сказал он.

По словам спикера, это сбитие стало очередным свидетельством, что ВСУ нужны соответствующие средства, чтобы поражать такие цели.

"ВСУ нужны переносные ЗРК, которые могут бороться как с низколетающими целями, так и с беспилотниками, которых достаточно много. И конечно, более серьезные комплексы, не только западные, а например и "БУКи", которые могут эффективно противостоять российским вертолетам и штурмовикам, в том числе Су-25", - добавил Евлаш.

Что, вероятно, помогло поразить самолет

Он не исключил, что, вероятно, на сбитие самолета повлиял личный фактор пилота.

"Если он (пилот, - ред) почувствовал себя бесстрашным и уже совершил несколько вылетов и его не достали, то это не значит, что его не достанут завтра-послезавтра. Вероятно, он решил, что сейчас может совершить определенный пролет, но был замечен ВСУ и уничтожен", - констатировал он.

Что известно о самолете

Как отметил Евлаш, преимущественно КАБы сбрасывают Су-34, их прикрывают Су-35, которые летят и ждут пока состоятся пуски, чтобы поразить украинские ПВО.

"В том числе Су-25 - штурмовик, его еще называют "Грач", который выполняет задачи на линии соприкосновения, обстреливает позиции ВСУ разного типа ракетами", - отметил он.

Сбитие российского самолета Су-25

4 мая президент Украины Владимир Зелнский рассказал, что ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью. Эти самолеты - один из самых популярных российских бортов, которые ВСУ сбивают.

Отметим, что по данным на 5 мая украинские силы обороны сбили уже 349 российских самолетов разных типов.