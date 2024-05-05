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Пограничники уничтожили шесть укрытий РФ на Купянском направлении (видео)

Харьков, Воскресенье 05 мая 2024 08:45
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Пограничники уничтожили шесть укрытий РФ на Купянском направлении (видео) Фото: укрытия оккупантов уничтожены ГПСУ на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники эффективно уничтожают окупантов на Купянском направлении. В частности, недавно они "отминусовали" шесть укрытий РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Ночная ликвидация: 6 вражеских укрытий сбросами с ударных БПЛА уничтожили пограничники бригады "Месть" на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на Купянском направлении

Еще в январе 2024 года РБК-Украина писало, что ВСУ, вероятно, могут готовить новый мощный ответ оккупантов на Купянском направлении, где армия РФ не оставляет попыток наступления.

При этом уже в конце января российская группировка активизировалась на этом направлении. По данным на начало февраля сообщалось, что РФ держит на Купянском направлении около 40 тысяч военных.

При этом в середине апреля оккупанты снова снизили свою активность на этом участке. В последнее время российские пропагандисты распространяют информацию о возможном наступлении РФ на Харьков. При этом в Институте изучения войны считают, что таким образом оккупанты пытаются растянуть ВСУ на более широкую линию фронта на востоке Украины.

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