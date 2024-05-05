Швейцария пригласила Папу Римского на украинский саммит мира

Президент Швейцарии Виола Амгерд пригласила Папу Римского Франциска на саммит по поводу украинской формулы мира, который пройдет в июне этого года в швейцарском Бюргенштоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на швейцарское агентство Blick .

"Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень положительно относится к мирной конференции", - сказала швейцарский президент в интервью Blick, комментируя встречу с Папой Римским.

В субботу, 4 мая, Амгерд встречалась с понтификом и говорила с ним, среди прочего, о войне России против Украины и других "проблемных местах" в мире.

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский официально анонсировал проведение саммита мира в Швейцарии. Саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него пригласили представителей всех континентов, но не Россию.

Так, представителей России не будет на учредительном саммите в Швейцарии, однако ее участие не исключено в будущем, если Москва согласится на мирный план, разработанный в рамках мирного саммита.

Как рассказывал Зеленский, на учредительном саммите мира лидеры государств мира планируют обсудить три вопроса.

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