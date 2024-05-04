ua en ru
Сб, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники показали, как уничтожают россиян и позиции пехоты под Бахмутом и Купянском

Украина, Суббота 04 мая 2024 13:50
UA EN RU
Пограничники показали, как уничтожают россиян и позиции пехоты под Бахмутом и Купянском Фото: пограничники показали, как уничтожают россиян на Бахмутском и Купянском направлениях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожают российских окупантов сразу на двух "горячих" участках фронта. Речь про Бахмутский и Купянский направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Минус два оккупанта и позиции пехоты: ночная работа ударных БПЛА пограничников бригады "Месть" на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме этого, у пограничников этой же бригады еще два ликвидированных и два раненых на Купянском направлении.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 119 боевых столкновений. Кроме того, за последние 24 часа авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские войска продвинулись юго-восточнее Купянска, а также незначительно продвинулись северо-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Бахмут Купянск ДПСУ Харьков Война в Украине
NEWS
Всеобщая мобилизация в Украине: к чему готовиться всем военнообязанным в мае
Всеобщая мобилизация в Украине: к чему готовиться всем военнообязанным в мае
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках