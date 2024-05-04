Пограничники показали, как уничтожают россиян и позиции пехоты под Бахмутом и Купянском

Украинские пограничники уничтожают российских окупантов сразу на двух "горячих" участках фронта. Речь про Бахмутский и Купянский направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Кроме этого, у пограничников этой же бригады еще два ликвидированных и два раненых на Купянском направлении.

"Минус два оккупанта и позиции пехоты: ночная работа ударных БПЛА пограничников бригады "Месть" на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 119 боевых столкновений. Кроме того, за последние 24 часа авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские войска продвинулись юго-восточнее Купянска, а также незначительно продвинулись северо-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.

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