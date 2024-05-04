ВСУ уничтожили еще 1200 оккупантов: какие потери России на фронте

Потери России на фронте уже превысили 473 тысячи солдат. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 1260 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие потери России по состоянию на 4 мая 2024 года составляют:

Что еще известно о потерях России

Стоит отметить, что Москва скрывает потери своих оккупационных войск на войне против Украины. Минобороны РФ умалчивает количество убитых на войне россиян, а также количество уничтоженной техники.

Западные партнеры оценивают потери России в меньшем количестве, чем указывает Украина. К примеру, Франция заявляла, что РФ потеряла 500 тысяч солдат (150 убитыми). В Париже назвали это "военным провалом".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что потери России составляют 350 тысяч, но он не уточнил количество убитых военных РФ.

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