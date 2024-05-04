Снова бомбят сами себя? В Белгороде произошел взрыв во время ударов по Харькову

В российском городе Белгороде сегодня днем раздался взрыв. Это произошло в то же время, когда украинские власти сообщали об обстреле Харькова и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова и местные Telegram-каналы.

Сегодня в период между 14:30 и 15:00 белгородские Telegram-каналы написали о звуках взрыва в городе, а затем опубликовали фото и видео с пожаром на месте взрыва. В это время мэр Харькова Игорь Терехов сообщал об ударах россиян по украинскому городу.

Позже белгородский губернатор Гладков подтвердил, что в Белгороде прогремел взрыв, но его причины он не назвал. По словам Гладкова, в результате взрыва пострадали пять человек. Они получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, было повреждено 30 частных домов и 10 автомобилей. Российские спасатели, по словам Гладкова, работают над ликвидацией двух пожаров.