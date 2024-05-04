Снова бомбят сами себя? В Белгороде произошел взрыв во время ударов по Харькову
В российском городе Белгороде сегодня днем раздался взрыв. Это произошло в то же время, когда украинские власти сообщали об обстреле Харькова и Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова и местные Telegram-каналы.
Сегодня в период между 14:30 и 15:00 белгородские Telegram-каналы написали о звуках взрыва в городе, а затем опубликовали фото и видео с пожаром на месте взрыва. В это время мэр Харькова Игорь Терехов сообщал об ударах россиян по украинскому городу.
Позже белгородский губернатор Гладков подтвердил, что в Белгороде прогремел взрыв, но его причины он не назвал. По словам Гладкова, в результате взрыва пострадали пять человек. Они получили травмы разной степени тяжести.
Кроме того, было повреждено 30 частных домов и 10 автомобилей. Российские спасатели, по словам Гладкова, работают над ликвидацией двух пожаров.
Хотя неизвестно, что произошло в Белгороде, однако такие случаи для Белгородской области уже обыденность. Россияне время от времени сами бомбят свою территорию. Так, в апреле прошлого года российский истреблявший случайно сбросил на Белгород авиабомбу.
А в прошлом месяце в нескольких километрах от села Красное вблизи Белгорода нашли авиационную ракету Х-59, которую "потеряла" российская авиация.
В целом, как писали российские СМИ, за март и апрель этого года было зафиксировано более 20 случаев сброса российскими самолетами авиабомб на территорию Белгородской области.
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