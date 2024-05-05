ВСУ получат от Rheinmetall прототипы дальнобойных артиллерийских снарядов

Украина получит от немецкого оборонного концерна Rheinmetall прототипы артиллерийских снарядов, способных поражать цели на расстоянии 100 километров.

Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

В ходе мероприятия в Индустриальном клубе Дюссельдорфа-Босс гендиректор Rheinmetall рассказал, что концерн планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, среди которых будут и дальнобойные прототипы. "Артиллерия меняет правила (на поле боя - ред.)", - отметил Паппергер. Как пишет милитарный портал Defense Express, вероятно, речь идет о прототипе дальнобойного артиллерийского снаряда 155 калибра под названием Vulcano. Еще в прошлом году было известно, что Германия передает ВСУ лазерные подсветители для версии Vulcano, способной лететь на 70 километров.