ВСУ получат от Rheinmetall прототипы дальнобойных артиллерийских снарядов
Украина получит от немецкого оборонного концерна Rheinmetall прототипы артиллерийских снарядов, способных поражать цели на расстоянии 100 километров.
Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.
В ходе мероприятия в Индустриальном клубе Дюссельдорфа-Босс гендиректор Rheinmetall рассказал, что концерн планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, среди которых будут и дальнобойные прототипы.
"Артиллерия меняет правила (на поле боя - ред.)", - отметил Паппергер.
Как пишет милитарный портал Defense Express, вероятно, речь идет о прототипе дальнобойного артиллерийского снаряда 155 калибра под названием Vulcano. Еще в прошлом году было известно, что Германия передает ВСУ лазерные подсветители для версии Vulcano, способной лететь на 70 километров.
Напомним, в начале апреля немецкий концерн Rheinmetall анонсировал передачу Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Немецкое правительство заказало эти бронемашины в марте этого года. Ожидается, что передача этих машин Украине состоится в 2024 году.
А в конце марта Евросоюз выделил Rheinmetall финансовую помощь в размере более 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов, в которых очень нуждается Украина.
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