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ВСУ получат от Rheinmetall прототипы дальнобойных артиллерийских снарядов

Германия, Воскресенье 05 мая 2024 19:21
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ВСУ получат от Rheinmetall прототипы дальнобойных артиллерийских снарядов Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина получит от немецкого оборонного концерна Rheinmetall прототипы артиллерийских снарядов, способных поражать цели на расстоянии 100 километров.

Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

В ходе мероприятия в Индустриальном клубе Дюссельдорфа-Босс гендиректор Rheinmetall рассказал, что концерн планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, среди которых будут и дальнобойные прототипы.

"Артиллерия меняет правила (на поле боя - ред.)", - отметил Паппергер.

Как пишет милитарный портал Defense Express, вероятно, речь идет о прототипе дальнобойного артиллерийского снаряда 155 калибра под названием Vulcano. Еще в прошлом году было известно, что Германия передает ВСУ лазерные подсветители для версии Vulcano, способной лететь на 70 километров.

Напомним, в начале апреля немецкий концерн Rheinmetall анонсировал передачу Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Немецкое правительство заказало эти бронемашины в марте этого года. Ожидается, что передача этих машин Украине состоится в 2024 году.

А в конце марта Евросоюз выделил Rheinmetall финансовую помощь в размере более 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов, в которых очень нуждается Украина.

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