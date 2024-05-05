Украинские воины показали один из штурмов на фронте и захват россиян в плен (видео)

Украинские защитники показали один из штурмов на фронте. Воинам удалось взять в плен россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Защитники показали, как штурмовали позиции, на которых находились российские солдаты. На видео видно, что малая штурмовая группа продвигается по "посадке", а затем доходит до окопов, где происходит бой. Украинским защитникам удалось взять в плен российских захватчиков. Кроме того, во время проведения операции за штурмовиками "следил" украинский дрон.