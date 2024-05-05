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Украинские воины показали один из штурмов на фронте и захват россиян в плен (видео)

Украина, Воскресенье 05 мая 2024 15:12
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Украинские воины показали один из штурмов на фронте и захват россиян в плен (видео) Фото: в ВСУ показали, как штурмуют позиции россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники показали один из штурмов на фронте. Воинам удалось взять в плен россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

Защитники показали, как штурмовали позиции, на которых находились российские солдаты. На видео видно, что малая штурмовая группа продвигается по "посадке", а затем доходит до окопов, где происходит бой.

Украинским защитникам удалось взять в плен российских захватчиков.

Кроме того, во время проведения операции за штурмовиками "следил" украинский дрон.

Какая ситуация на фронте

Следует отметить, что в последние недели ситуация на фронте снова обострилась. Оккупанты сосредотачивают усилия, чтобы продвинуться в направлении города Часов Яр. Как сообщают местные власти, бои уже дошли до границ города.

Также тяжелая ситуация в Авдеевском направлении. Кроме того, украинские военные сообщают, что у России есть планы по захвату Харькова и Сум. Однако неизвестно, насколько эти планы серьезны и хватит ли врагу сил наступать на два больших города.

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк рассказал, что тактика боев изменилась из-за применения большого количества дронов на фронте.

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