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Украинские военные сбили Су-25 в Донецкой области

Донецкая область, Суббота 04 мая 2024 21:12
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Украинские военные сбили Су-25 в Донецкой области Фото: ВСУ сбили российский самолет в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные сбили сегодня российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Особенно отмечу воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за уничтожение сегодня очередного российского Су-25 - в Донецкой области. Молодцы, ребята", - сказал глава государства в своем вечернем видеообращении.

Су-25 - это дозвуковой штурмовик советских времен, предназначенный для поддержки сухопутных войск, а также уничтожения объектов. Такие штурмовики оснащены авиационными пушками, авиабомбами, неуправляемыми ракетами "воздух-земля" и управляемыми ракетами "воздух-воздух".

Согласно открытым данным, приблизительная стоимость одного Су-25 составляет 11 миллионов долларов.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали Украину с воздуха. Оккупанты запустили 13 ударных дронов "Шахед" и четыре ракеты С-300. Все вражеские беспилотники были сбиты украинскими воздушными силами.

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Донецкая область Су-25 Владимир Зеленский
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