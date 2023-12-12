Атака на Киев и визит Зеленского в США: новости за 11 декабря

Вчера, 11 декабря 2023 года, войска РФ попытались нанести ракетный удар по Киеву. А президент Владимир Зеленский прибыл в США.

Война России против Украины: последние новости

Летели за баллистической траекторией. Силы ПВО ночью над Киевом сбили 8 воздушных целей

Российские войска пытались атаковать Киев воздушными целями, летевшими баллистической траекторией, сегодня ночью, 11 декабря. Силы ПВО сбили 8 воздушных целей.

"По предварительной информации, около 4:00 11 декабря 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. В целом противовоздушной обороной уничтожено восемь воздушных целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты летят очень быстро и у сил противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу и ликвидировать вражеские цели. Поэтому тревогу в Киеве и области во время ночной атаки объявили сразу после первых взрывов.

Зеленский в США встретился с министром обороны и главой армии Брауном

Президент Владимир Зеленский в США встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

"Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США", - говорится в заявлении.

По словам президента, они обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

Подробнее о поездке президента в США – в материале РБК-Украина.

Предателя "вели" давно. СБУ показала фото и видео с места ликвидации Кивы

Операция по ликвидации Ильи Кивы готовилась длительное время. СБУ показала эксклюзивные кадры с места ликвидации предателя в Подмосковье.

По данным источников, уникальная спецоперация Службы безопасности Украины готовилась длительное время. Как рассказывают источники в СБУ, Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучали до деталей маршруты передвижения, распорядок дня и привычки.

Несмотря на серьезную охрану, Киву ликвидировали под Москвой, недалеко от этого места, где предатель часто снимал антиукраинские видео.

На видео видно наблюдательный пункт, где предателя ожидало заслуженное наказание.

МВФ одобрил второй пересмотр программы для Украины: каким будет следующий транш

Международный валютный фонд вчера, 11 декабря, решил одобрить пересмотр программы для Украины. Это позволит нашей стране получить транш в размере около 900 млн. долларов.

"Совет директоров (МВФ - ред.) сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также делает возможным перечисление украинскому правительству третьего транша в размере около 900 миллионов долларов", - написал постоянный представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

По его словам, теперь Украина будет работать над подготовкой к третьему пересмотру программы, который может состояться уже этой весной.

Сейм Польши назначил Туска премьером

В понедельник вечером, 11 декабря, Сейм Польши избрал Дональда Туска премьер-министром.

Избрание кандидатуры Туска состоялось в рамках так называемого второго конституционного шага. За избрание Туска премьером проголосовали 248 депутатов, против - 201, никто не воздержался.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить польский народ. Спасибо, Польша, это действительно замечательный день - не для меня, а для всех тех, кто на протяжении долгих лет верил, что все еще будет лучше, что мы прогоним тьму. И это произошло - благодаря вам", - заявил Туск после голосования.

Гибель помощника Залужного под Киевом. Суд избрал меру пресечения подозреваемому

Суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу о гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины Геннадия Частякова.

Суд избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко в виде личного обязательства. Именно он подарил гранаты погибшему помощнику Залужного.

Швеция выделила Украине самый большой пакет помощи: на что потратят деньги

Швеция вчера, 11 декабря, объявила о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 млрд крон (133,5 млн долларов). Деньги пойдут в поддержку населения страны в зимний период времени.

"На данный момент это самая большая поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Большая часть денег поступит в фонд Всемирного банка по восстановлению Украины. Фонд поддерживает центральную инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилья, здравоохранения и транспорта.

Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего пойдут на закупку оборудования для отопления и передачи мощности в украинской электросети. Речь идет и о других формах помощи для украинцев, например о поддержке приютов.

РФ хочет заблокировать Купянск. Генерал рассказал о ситуации на "горячих" направлениях фронта

Окупать продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, пытаясь заблокировать Купянск, пытаются захватить село Синьковка.

"Чтобы создать условия для блокирования Купянска противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка", - рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Впрочем, по его словам, захватчики несут значительные потери в живой силе.

"В связи с чем враг начал перебрасывать в этот район штурмовые подразделения, которые находились в резерве", - добавил Сырский.

Кроме того, активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.

Также значительные усилия российские оккупанты сосредотачивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута. Для штурмовых действий они используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота.

"Несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия оккупантов, наши воины стойко удерживают занимаемые рубежи", - уверяет Сырский.