Решающая неделя. Зачем Зеленский едет в США и чего ждать от встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский снова едет в Соединенные Штаты Америки (США). Завтра, 12 декабря, американский лидер Джо Байден примет его в Белом доме в преддверии решающих переговоров в Конгрессе, от которых зависит финансовая и военная поддержка нашей страны.

Подробнее о встрече и о том, чего ждать от визита Зеленского, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: анонсы Офиса президента и Белого дома, заявления президента Украины Владимира Зеленского, публикации Reuters, CNN и The Wall Street Journal, комментарий политолога Владимира Фесенко для РБК-Украина.

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Неожиданное турне Зеленского: из Аргентины в США

На выходных Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. По пути состоялась первая в истории двусторонних отношений встреча с премьером островного государства Кабо-Верде, которого он пригласил присоединиться к имплементации украинской формулы мира и поблагодарил за голос демократии на площадках ООН.

Отметим, поездка в Аргентину также стала первым для Зеленского визитом на южноамериканский материк. Как полагали в Reuters, цель - заручиться поддержкой стран Глобального Юга в надежде продвинуть формулу мира, основанную на выводе российских войск и возвращении к границам 1991 года. Кроме того, инаугурация Милея стала удобным поводом для встреч с другими лидерами.

В частности, состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили следующий оборонный пакет, который должен значительно усилить огневую мощь ВСУ, и важность открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите 14-15 декабря. Вопросы формулы мира поднимался на встречах с лидерами Уругвая, Парагвая и Эквадора.

На самой инаугурации Зеленский коротко пообщался с венгерским премьером Виктором Орбаном. По его словам, беседа о европейских делах была максимально откровенной и понятной. Отметим, на минувшей неделе Орбан неоднократно говорил, что саммит Европейского совета не должен обсуждать начало переговоров о вступлении Украины. Как пишет Euractiv, позиция Будапешта может отложить официальный старт на март 2024 года.

Фото: Владимир Зеленский отправится в США после поездки в Аргентину (Getty Images)

От Хавьера Милея Зеленский услышал сигналы о будущей поддержке Украины, которая борется против российской агрессии. После чего стало известно, что президент в третий раз с начала полномасштабной войны посетит США, притом, что предыдущая поездка была в сентябре.

Как сообщили в Офисе президента, рабочий визит начнется 11 декабря. В его рамках пройдет ряд встреч и переговоров. Джо Байден примет украинского президента в Белом доме во вторник, 12 декабря. CNN со ссылкой на источники пишет, что лидеры демократов и республиканцев в Сенате - Чак Шумер и Митч Макконнелл - пригласили Зеленского на встречу с сенаторами. Кроме того, запланированы переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном (Республиканская партия).

Формально поездка в Вашингтон стала неожиданностью, считает политолог Владимир Фесенко.

"Я думаю, это связано прежде всего с логистикой. Зеленский решил, что раз уж нужно совершить большое путешествие через океан в Латинскую Америку, то можно воспользоваться случаем и заехать в США с учетом критической важности вопроса американской помощи для Украины. Недавно наша правительственная делегация была в Вашингтоне на конференции оборонных индустрий. Думаю, возможность визита Зеленского могла проговариваться и на прошлой неделе", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

Главная задача - подтолкнуть Конгресс к помощи Украине

По мнению Фесенко, в рамках поездки в Вашингтон будут решаться несколько задач. Первая, безусловно, - это придание политического импульса вопросам дополнительного финансирования Украины. Через встречи с сенаторами и создание информационного повода Зеленский попытается подтолкнуть Сенат к позитивному решению.

"Здесь есть проблема, которую всем нужно понимать. К сожалению, не все зависит только от нас. Проблема не в Украине, не в том, что кто-то против помощи. Это внутриполитическая проблема, разногласия в принципиальном вопросе мексиканской границы и изменения миграционного законодательства. И мы, и Израиль, и в какой-то степени Тайвань стали заложниками этого конфликта", - подчеркивает политолог.

По его словам, смысл встречи Зеленского с сенаторами в том, чтобы объяснить непростую ситуацию на фронте и почему важно как можно скорее проголосовать помощь. Президент Украины эмоционально и рационально попытается убедить представителей Конгресса. Не исключено, что будут и другие информационные выступления, чтобы убедить американское общество в необходимости сохранения поддержки, поскольку она в конце концов отвечает интересам США.

Отметим, сегодня фактически стартует решающая неделя в Сенате. Как пишет The Wall Streer Journal, визит Зеленского вместе с заявлением сенаторов о том, что они торопятся согласовать пакет экстренной помощи на более 110 млрд долларов для союзников и мер по борьбе с рекордной нелегальной миграцией, нагнетает обстановку и увеличивают давление. Порядка 60 млрд из этой суммы предназначено конкретно Украине.

"Это один из самых опасных моментов, с которыми я когда-либо сталкивался в американской политике. Если мы не решим эту проблему в ближайшие несколько недель, у (президента России, - ред.) Владимира Путина появится возможность пройти через украинские рубежи и нанести удар по Киеву, угрожая всей Европе", - заявил в эфире NBC сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут).

Сенатор-республиканец Джеймс Ланкфорд (штат Оклахома) подчеркивает рост числа незаконных пересечений границы со стороны Мексики.

"Мы не можем просто сидеть и говорить, что ничего не будем делать", - заявил он в программе Face the Nation на CBS.

Фото: закрытый брифинг в Сенате на прошлой неделе перерос в перепалку и провалил инициативу по пакету на более 110 млрд долларов (Getty Images

Переговоры о сделке - это поиск баланса между высокими ставками. Белый дом уже предупредил Конгресс, что финансирование военных потребностей Украины в отражении российского вторжения будет исчерпано к концу 2023 года. И если сделка провалится, то вопрос останется подвешенным, поскольку сенаторы уходят на рождественские каникулы.

И демократы, и республиканцы согласны, что иммиграционная политика должна быть ужесточена. Однако Джо Байден рискует оттолкнуть часть демократического лагеря, если пойдет на слишком большие уступки. Республиканцы настаивают на радикальном ограничении потока мигрантов, привязывая финансирование этих мер к помощи в сфере безопасности для Украины, Израиля и Тайваня. Несмотря на то, что большинство сенаторов-республиканцев поддерживает помощь, на прошлой неделе партия заблокировала версию, которая не содержала меры по пограничной политике. Причем на закрытом брифинге должен был выступить Владимир Зеленский, но после того, как обсуждения в Сенате превратились в сплошные перепалки, выступление стало неуместным.

"Как раз сейчас у Зеленского будет возможность не участвовать в конфликтном обсуждении. Ведь спор был не из-за Украины, а по иммиграционным вопросам. В этом смысле для нас более выгодно, что президент сможет встретиться лично и ответить на вопросы в более спокойной атмосфере. Вопрос границы с Мексикой - это не наша проблема и мы не будем в это вмешиваться. Что еще важно понимать, так это то, что вопросы помощи Украине будет решать не только Сенат, но и Палата представителей США. И это необходимо сделать до рождественских каникул, до которых осталось меньше недели", - объясняет Владимир Фесенко.

В течение нескольких недель переговоры проходили без особого прогресса, но на днях стало известно, что Джо Байден готов обсуждать серьезные уступки. Среди них - изменение закона о предоставлении убежища с ужесточением стандартов первоначального рассмотрения дел мигрантов. Белый дом также дал понять, что готов отправлять мигрантов в "безопасные третьи страны", а также расширить возможности быстрой депортации, которая будет использоваться по всей стране, а не только на границе.

Республиканцы требуют более строгих мер. Они просят добавить новые полномочия по приостановке обработки заявлений о предоставлении убежища прямо на границе, как это было во время пандемии COVID-19. Кроме того, по их мнению, просители должны обязательно содержаться под стражей, а когда места закончатся - в отношении мигрантов будет применяться политика "оставаться в Мексике". Также предлагается ограничить гуманитарное досрочное освобождение. Это инструмент, которым администрация Байдена ускоряла прием афганцев и украинцев, которое регистрировались заранее.

По данным WSJ, число ежедневных пересечений границы превысило 10 000, и пограничная служба США перегружена. Мигрантов по несколько дней держат в импровизированных зонах ожидания на открытом воздухе, а не на пограничных постах. Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг призывает демократов и республиканцев найти общий язык.

"В переговорах не может быть все по-вашему. За этот законопроект должны проголосовать демократы и республиканцы. Поэтому я согласна, что пришло время заключить сделку, на которую могут согласиться обе стороны", - отметила она.

В интервью латиноамериканским СМИ Зеленский выразил уверенность в том, что Украина сможет побороть паузу в помощи от США, вызванную разногласиями в Конгрессе. А запланированные переговоры могут в этом помочь.

Что будут обсуждать Зеленский и Байден

Офис президента Украины сообщил, что Зеленский сфокусируется на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора. И на укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации. Среди ключевых тем будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий Зеленского и Байдена в следующем году.

Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден могут обсудить в том числе неожиданные вопросы (Getty Images)

По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, встреча президентов пройдет 12 декабря.

"Чтобы подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России. Пока Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят срочные потребности Украины и жизненно важную дальнейшую поддержку США в этот критический момент", - подчеркнула она.

На встрече с Байденом, вероятно, могут обсуждаться запасные варианты, считает Владимир Фесенко. Например, что делать, если не удастся решить проблему в Конгрессе. В таком случае необходимо договориться о помощи на ближайший месяц-два.

"Второе - это уже более стратегическая задача - согласование общей политической стратегии на следующий год, которая будет касаться системной поддержки Украины. Что нужно сделать, как нам помочь, чтобы мы как минимум выстояли перед усилением российского давления, а по возможности - переломили ситуацию в свою пользу", - рассказал он РБК-Украина.

Не исключено обсуждение евроатлантической интеграции нашей страны в контексте саммита НАТО, который в следующем году пройдет в Вашингтоне, и гарантий безопасности. Кроме того, стороны могут поднять вопрос мирных переговоров с Россией, их стратегии и тактики, если Украине не удастся переломить ситуацию на фронте в 2024-м.

"Здесь нет ничего плохого, нужно рассматривать разные варианты. Стратегическая пауза в войне может оказаться крайне необходимой для нас. Кому-то это может не нравиться, но такая потребность может возникнуть. И поэтому нужно заранее продумать переговорный вариант, чтобы он был для нас приемлем. А также определить, какие вещи будут неприемлемы в процессе переговоров", - добавил политолог.

В интервью латиноамериканским СМИ Владимир Зеленским отметил, что не представляет переговоров с Владимиром Путиным, и назвал его убийцей. Он также исключил возможность компромисса с российским диктатором, который не хочет мира, независимой Украины и чье слово ничего не стоит.

Чего ждать от визита президента Украины в Вашингтон

Джо Байден, демократы и многие сенаторы называют нынешнюю неделю знаковой, поскольку будут мобилизованы все усилия, чтобы договориться. Между тем республиканцы подчеркивают - они не против помощи Украине и поддержат пакет, но на своих условиях, если будут проголосованы меры по границе с Мексикой. Вопрос в том, будет ли удовлетворен запрос Байдена в полном объеме и какие могут быть нюансы.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко склоняется к тому, что стороны договорятся, и сейчас поступает все больше сигналов о наличии потенциала для сделки.

"Ситуацию нужно пропускать через внутриполитические обстоятельства, и через то, что это предвыборный год в США. Все вопросы, которые касаются финансирования не только Украины, но и партнеров на Тайване, в Израиле и странах Юго-Восточной Азии, оказались в подвешенном состоянии. Но исходя из поступающих сигналов, договоренности о границе с Мексикой могут быть достигнуты. Я думаю, до конца года, возможно, даже до Рождества помощь Украине будет проголосована", - отметил он в эфире телемарафона.

Политолог Владимир Фесенко более сдержан в прогнозах. По его мнение, самой большой ошибкой украинских чиновников в 2023 году было давать публичные прогнозы по военной ситуации, европейской интеграции и так далее. Он также подчеркивает, что ситуация зависит не от Украины, а от того, найдут ли республиканцы, демократы и Белый дом компромисс.

"Найдут они этот компромисс в ближайшие дни? Тогда будет шанс, что будет проголосована помощь. Если не найдут, к сожалению, есть большой риск, что не проголосуют. Обе стороны пошли на принцип, республиканцы требуют сначала границу, а потом все остальное. Они, кроме группы самых ярых противников, не против помощи Украине. Даже спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживает, хотя раньше критиковал", - рассказал он РБК-Украина.

При этом даже негативный сценарий не означает, что США прекратят военную поддержку Украины. Запасной вариант может быть похож на то, как Вашингтон сотрудничает с Израилем, когда вооружения поставляются без необходимости голосования в Конгрессе. С чем конкретно президент Зеленский приедет из США, сказать сложно. Его задача - убедить партнеров в том, что опаздывать с помощью больше нельзя, поставки уже замедлились, да так, что Силы обороны столкнулись с дефицитом боеприпасов, резюмировал Фесенко.