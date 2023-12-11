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Ночная атака на Киев: Игнат объяснил, почему воздушную тревогу объявили уже после взрывов

Киев, Понедельник 11 декабря 2023 08:44
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Ночная атака на Киев: Игнат объяснил, почему воздушную тревогу объявили уже после взрывов Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Баллистические ракеты летят очень быстро и в силах противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу и ликвидировать вражеские цели. Потому тревогу в Киве и области во время ночной атаки объявили сразу после первых взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, россияне этой ночью запустили летящие баллистической траекторией ракеты с северного направления. Вероятно, враг совершал пуски с территории Брянской области.

"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально - считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", - объяснил Игнат.

Как рассказал спикер, какими именно баллистическими ракетами россияне атаковали Киев этой ночью, пока неизвестно. В настоящее время специалисты изучают двигатели сбитых ракет, чтобы установить их тип.

Ночная атака на Киев

Ночью 11 декабря в Киеве раздались взрывы, после - объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали не менее 10 взрывов.

Обломки ракет упали на Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Есть раненые.

Позже силы ПВО сообщили, что сбили 8 воздушных целей над Киевом. Ракеты летели по баллистической траектории.

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