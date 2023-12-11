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Предателя "вели" давно. СБУ показала фото и видео с места ликвидации Кивы

Москва, Понедельник 11 декабря 2023 10:31
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Предателя "вели" давно. СБУ показала фото и видео с места ликвидации Кивы Фото: Илья Кива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Операция по ликвидации Ильи Кивы готовилась длительное время. СБУ показала эксклюзивные кадры с места ликвидации предателя в Подмосковье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, уникальная спецоперация Службы безопасности Украины готовилась длительное время. Как рассказывают источники в СБУ, Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучали в деталях маршруты передвижения, распорядок дня и привычки.

Несмотря на серьезную охрану, Киву ликвидировали под Москвой, недалеко от места, где предатель часто снимал антиукраинские видео.

На видео виден наблюдательный пункт, где предателя ожидало заслуженное наказание.

Ранее глава СБУ Василий Малюк отмечал, что ликвидация Кивы - это сигнал всем предателям и военным преступникам, перешедшим на сторону врага. Как отмечал Малюк, смерть - это единственная перспектива, которая ждет врагов Украины.

Ликвидация Кивы

Напомним, о ликвидации предателя Ильи Кивы стало известно вечером 6 декабря. В России заявили, что Кива гулял по территории парка возле коттеджного поселка в Подмосковье, где в него несколько раз стреляли. Предатель скончался на месте.

Источники РБК-Украина сообщили, что Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ. Позже в ГУР подтвердили ликвидацию предателя.

Больше о том, чем запомнился Кива - читайте в материале РБК-Украина.

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Служба безопасности Украины госизмена Илья Кива
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