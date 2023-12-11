МВФ одобрил второй пересмотр программы для Украины: каким будет следующий транш

Международный валютный фонд сегодня, 11 декабря, решил одобрить пересмотр программы для Украины. Это позволит нашей стране получить транш в размере около 900 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована в Facebook .

"Совет директоров (МВФ - ред.) сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также делает возможным перечисление украинскому правительству третьего транша в размере около 900 миллионов долларов", - написал Рашкован.

Он обнародовал видео, на котором директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подтверждает информацию о пересмотре программы. На ролике также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, теперь Украина будет работать над подготовкой к третьему пересмотру программы, который может состояться уже этой весной.

Заявление МВФ 11 декабря

На сайте МВФ вечером было опубликовано сообщение о сегодняшнем завершении Исполнительным советом Фона консультаций по Статье IV 2023 года и повторного рассмотрения механизма EFF(Механизма расширенного финансирования) для Украины, что "позволит властям немедленно получить сумму около 900 миллионов долларов США".

В МВФ отметили, что 48-месячное соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов было одобрено 31 марта 2023 года и является частью пакета поддержки Украины в размере 122 млрд долларов.

"Программа властей, поддерживаемая МВФ, направлена на закрепление политики, которая поддерживает финансовую, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность в период исключительно высокой неопределенности, связанной с войной, поддерживает восстановление экономики, а также улучшает управление и укрепляет институты для содействия долгосрочному развитию, рост в контексте восстановления и пути Украины к вступлению в ЕС", - говорится в заявлении.

Также в МВФ рассказали, что все количественные критерии эффективности на конец июня и ориентировочные целевые показатели на конец сентября украинской стороной были выполнены. Большинство структурных контрольных показателей на конец октября также были выполнены, а остальные были завершены с некоторой задержкой. Кроме того, власти продолжают продвигать свою программу управления и борьбы с коррупцией.

Реакция Шмыгаля

На решение Исполнительного совета МВФ об утверждении второго пересмотра программы EFF для Украины сегодня вечером отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чиновник констатировал, что это открывает путь к получению очередного транша в размере 900 млн долларов для Украины.

"В Фонде отметили наши достижения в реализации программы и реформ, несмотря на полномасштабную войну. Украина выполнила все поставленные "маяки", в том числе законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики, антикоррупционным мерам и тому подобное", - написал он в Telegram.

Также глава правительства рассказал, что программа в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины в целом предусматривает выделение 15,6 млрд долларов в течение 4 лет для поддержания экономической стабильности и восстановления страны.

Пересмотр программы для Украины

Напомним, еще в пятницу, 8 декабря, стало известно, что Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря рассмотрит вопрос о втором пересмотре Программы расширенного финансирования EFF.

В случае пересмотра Украина сможет получить новый транш от МВФ в размере около 900 млн долларов.

Уже сегодня, 11 декабря, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне такой информации встретиться с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.