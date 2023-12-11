Пограничники на Запорожском направлении уничтожили пять FPV-дронов

Силы обороны Украины на Запорожском направлении сегодня, 11 декабря, уничтожили пять FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"5 FPV-дронов за одну охоту", - говорится в сообщении.

Целую стаю вражеских "птичек", которые атаковали позиции наших защитников, уничтожили пограничники на Запорожском направлении.

Фото: Остатки дронов (facebook.com/DPSUkraine)

В ГПСУ отметили, что это удалось осуществить с помощью антидронових ружей.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили 49 атак противника на Авдеевском направлении, продолжают удерживать занятые позиции на левом берегу Днепра и уничтожили склад боеприпасов противника.

Также потери России в войне в Украине к утру понедельника, 11 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, пытаясь заблокировать Купянск, пробуют захватить село Синьковка.