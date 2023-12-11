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Умеров провел откровенный разговор с главой Минобороны Венгрии: что обсудили

Понедельник 11 декабря 2023 18:20
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Умеров провел откровенный разговор с главой Минобороны Венгрии: что обсудили Архивное фото: Министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сегодня, 11 декабря, провел телефонный разговор со своим коллегой из Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы оборонного ведомства Украины в социальной сети X.

"Только что имел откровенный телефонный разговор с моим венгерским коллегой", - говорится в сообщении.

Умеров поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в области разминирования и медицины, также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Также пригласил министра в Киев", - добавил Умеров.

Позиция Венгрии о помощи Украине

Венгрия фактически осудила вторжение РФ в Украину, однако активного участия в оказании помощи Киеву не принимает. В последнее время в Будапеште регулярно заявляют о необходимости сокращения помощи Украине.

Издание The Guardian писало, что союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.

Также Reuters рассказывало, что Евросоюз найдет способ предоставить Украине финансовую помощь, даже если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на выделение 50 млрд евро.

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