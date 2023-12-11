Летели по баллистической траектории. Силы ПВО ночью над Киевом сбили 8 воздушных целей

Российские войска пытались атаковать Киев воздушными целями, которые летели по баллистической траектории, сегодня ночью, 11 декабря. Силы ПВО сбили 8 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"По предварительной информации, около 4:00 11 декабря 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. В общей сложности противовоздушной обороной уничтожено восемь воздушных целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Киев 11 декабря

Ночью 11 декабря в Киеве прозвучали взрывы, после которых объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали не менее 10 взрывов.

Вскоре в КГВА сообщили, что в Киеве работали силы ПВО. В Дарницком районе в жилом доме выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.

В результате атаки также обломок ракеты повредил недостроенное здание, пожар в нем оперативно потушили. Также сообщалось о задымлении на крыше многоэтажного дома в Голосеевском районе, но информация о нем не подтвердилась.