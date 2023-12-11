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Швеция выделила Украине самый большой пакет помощи: на что потратят деньги

Понедельник 11 декабря 2023 16:09
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Швеция выделила Украине самый большой пакет помощи: на что потратят деньги Архивное фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Швеция сегодня, 11 декабря, объявила о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 млн долларов). Деньги пойдут на поддержку населения страны в зимний период времени.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT Nyheter.

"На данный момент это самая большая поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине", - заявил Кристерссон.

Большая часть денег поступит в фонд Всемирного банка по восстановлению Украины. Фонд поддерживает центральную инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилья, здравоохранения и транспорта.

Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего пойдут на закупку оборудования для отопления и передачи мощности в украинской электросети. Речь идет и о других формах помощи для украинцев, например о поддержке приютов.

Россия пытается сделать жизнь гражданских еще тяжелее

Министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йоган Форсселл сказал, что именно этого просила украинская сторона. Он обвинил Россию в проведении своего рода энергетического терроризма против Украины.

"Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы сделать жизнь гражданского населения, которое и так подверглось серьезным испытаниям, еще тяжелее", - говорится в заявлении.

Он добавил, что этим пакетом Швеция хочет помочь Украине как построить новое, так и восстановить разрушенное.

Помощь от Швеции

Недавно сообщалось, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Также Украина и Швеция обсудили совместную работу в сфере инноваций и опыта, полученного во время боевых действий, а также вопросы военной помощи и оборонные темы в целом.

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