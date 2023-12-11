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РФ хочет заблокировать Купянск. Генерал рассказал о ситуации на "горячих" направлениях фронта

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 12:00
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РФ хочет заблокировать Купянск. Генерал рассказал о ситуации на "горячих" направлениях фронта Фото: РФ хочет заблокировать Купянск, захватив Синьковку (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупаты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, пытаясь заблокировать Купянск, пробуют захватить село Синьковка.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Купянское направление

"Чтобы создать условия для блокирования Купянска противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка", - рассказал он.

Впрочем, по его словам, захватчики несут значительные потери в живой силе.

"В связи с чем враг начал перекидывать в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения", - добавил Сырский.

Кроме того, активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.

Лиманское направление

Здесь враг наступает, чтобы вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

"Проводит безуспешные штурмовые действия в направлении Житловка, Терны и постоянно осуществляет перемещение личного состава с территории РФ для доукомплектования штурмовых подразделений", - констатирует генерал.

Бахмутское направление

Также значительные усилия российские оккупанты сосредоточивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута. Для штурмовых действий используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота.

"Несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия оккупантов, наши воины устойчиво удерживают занимаемые рубежи", - уверяет Сырский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ на утро 11 декабря, украинские военные отбили 49 атак противника на Авдеевском направлении, удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра и уничтожили склад боеприпасов противника. В частности, как уточняют в Институте изучения войны, украинские силы сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр. По предварительной информации, ВСУ уже контролируют весь остров Большой Потемкин (юго-западнее Херсона).

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