ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сейм Польши назначил Туска премьером

Понедельник 11 декабря 2023 20:16
UA EN RU
Сейм Польши назначил Туска премьером Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 11 декабря, Сейм Польши избрал Дональда Туска премьер-министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Избрание кандидатуры Туска произошло з в рамках так называемого второго конституционного шага. За избрание Туска премьером проголосовали 248 депутатов, против - 201, никто не воздержался.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить польский народ. Спасибо, Польша, это действительно замечательный день - не для меня, а для всех тех, кто на протяжении долгих лет верил, что все еще будет лучше, что мы прогоним тьму. И это произошло - благодаря вам", - заявил Туск после голосования.

Зеленский поздравил Туска

Президент Владимир Зеленский поздравил Туска с избранием Сеймом на пост премьер-министра Польши.

"Будущее Украины и Польши - в единстве, взаимопомощи и стратегическом партнерстве, чтобы победить нашего общего врага. Когда мы стоим вместе, свобода наших народов непобедима", - написал он в Twitter.

Президен добавил, что Украина ценит поддержку Польши.

"Вместе мы укрепляем друг друга и всю Европу. Я уверен, что Украина и Польша будут и впредь преданы делу защиты мировой свободы", - подчеркнул он.

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма.

По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Евросовета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

1 декабря президент Польши Анджей Дуда пообещал не затягивать процесс назначения правительства от оппозиции, в случае если кабмину Моравецкого не удастся получить вотум доверия.

Главный кандидат в премьеры Дональд Туск 8 декабря представил состав своего правительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Польша
NEWS
Зеленский исключает компромиссы с Путиным: кто он такой?
Зеленский исключает компромиссы с Путиным: кто он такой?
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО