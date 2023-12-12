Атака на Київ і візит Зеленського до США: новини за 11 грудня

Вчора, 11 грудня 2023 року, війська РФ спробували завдати ракетного удару по Києву. А президент Володимир Зеленський прибув до США.

Війна Росії проти України: останні новини

Летіли за балістичною траєкторією. Сили ППО вночі над Києвом збили 8 повітряних цілей

Російські війська намагалися атакувати Київ повітряними цілями, які летіли балістичною траєкторією, сьогодні вночі, 11 грудня. Сили ППО збили 8 повітряних цілей.

"За попередньою інформацією, близько 4:00 11 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київській області. Загалом протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, що летіли в напрямку столиці балістичною траєкторією", - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що балістичні ракети летять дуже швидко й у сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу та ліквідувати ворожі цілі. Тому тривогу у Києві та області під час нічної атаки оголосили відразу після перших вибухів.

Зеленський у США зустрівся з міністром оборони і очільником армії Брауном

Президент Володимир Зеленський у США зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США", - йдеться у заяві.

За словами президента, вони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Докладніше про поїздку президента до США - у матеріалі РБК-Україна.

Зрадника "вели" давно. СБУ показала фото та відео з місця ліквідації Киви

Операція з ліквідації Іллі Киви готувалася тривалий час. СБУ показала ексклюзивні кадри з місця ліквідації зрадника у Підмосков'ї.

За даними джерел, унікальна спецоперація Служби безпеки України готувалась тривалий час. Як розповідають джерела в СБУ, Кива був однією з пріоритетних цілей, його "вели" давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички.

Попри серйозну охорону, Киву ліквідували під Москвою, недалеко від цього місця, де зрадник часто знімав антиукраїнські відео.

На відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання.

МВФ схвалив другий перегляд програми для України: яким буде наступний транш

Міжнародний валютний фонд вчора, 11 грудня, вирішив схвалити перегляд програми для України. Це дозволить нашій країні отримати транш у розмірі близько 900 млн доларів.

"Рада директорів (МВФ - ред.) сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування українському уряду третього траншу у розмірі близько 900 мільйонів доларів", - написав постійний представник України у МВФ Владислав Рашкован.

За його словами, тепер Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, який може відбутися вже цієї весни.

Сейм Польщі призначив Туска прем'єром

У понеділок увечері, 11 грудня, Сейм Польщі обрав Дональда Туска прем'єр-міністром.

Обрання кандидатури Туска відбулося в рамках так званого другого конституційного кроку. За обрання Туска прем'єром проголосували 248 депутатів, проти - 201, ніхто не утримався.

"Перш за все, я хочу подякувати польському народу. Спасибі, Польща, це справді чудовий день - не для мене, а для всіх тих, хто впродовж довгих років вірив, що все ще буде краще, що ми проженемо темряву. І це сталося - завдяки вам", - заявив Туск після голосування.

Загибель помічника Залужного під Києвом. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про загибель помічника головнокомандувача Збройних сил України Геннадія Частякова.

Суд обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тимченку у вигляді особистого зобов'язання. Саме він подарував гранати загиблому помічнику Залужного.

Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги: на що витратять гроші

Швеція вчора, 11 грудня, оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Гроші підуть на підтримку населення країни в зимовий період часу.

"На цей момент це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні", - заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Більша частина грошей надійде до фонду Світового банку з відновлення України. Фонд підтримує центральну інфраструктуру України у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого підуть на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужності в українській електромережі. Йдеться і про інші форми допомоги для українців, наприклад про підтримку притулків.

РФ хоче заблокувати Куп’янськ. Генерал розповів про ситуацію на "гарячих" напрямках фронту

Окупати продовжують наступати на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, намагаючись заблокувати Куп’янськ, намагаються захопити село Синьківка.

"Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка", - розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Втім, за його словами, загарбники несуть значні втрати у живій силі.

"У зв’язку з чим ворог почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві", - додав Сирський.

Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту.

"Попри складні умови та безперервні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі", - запевняє Сирський.