Атака дронов на Россию и минирование Запорожской АЭС: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 20 января:

Новости за 21 января:

Атака дронов на Россию

В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв.

Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников. Позже начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Источники РБК-Украина сообщили, что данная спецоперация была работой Службы безопасности Украины.

Отметим, что в России в ту ночь было "громко" не только в районе нефтяного терминала. Кроме того, взрывы слышали и в российской Туле, где был атакован завод "Щегловский вал" по производству ЗРК "Панцирь".

Эта атака, в свою очередь, стала делом рук украинских разведчиков. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Минирование ЗАЭС

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали Запорожскую АЭС.

В частности, они заминировали бассейн-охладитель, при подрыве которого "будут значительные проблемы", рассказал Буданов.

Также он отмечал, что враг после подрыва Каховской ГЭС разрушил нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

Детальнее о том, почему Россия заминировала ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

Зеленский об уступках территорий для подписания мирного договора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов ли он отдать территории для подписания мирного договора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский сказал, что российского диктатора следует остановить, чтобы не повторилась агрессия спустя несколько лет.

Зеленский о мобилизации 500 тысяч украинцев

Президент Украины заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать в армию полмиллиона человек.

"Я лично на сегодняшний день пока не вижу потребности мобилизовать полмиллиона людей... Не потому что мне сейчас хочется ответить, кому-то понравиться. Просто это не только жизнь, жизнь - это номер один. А вторая история - это соответствующие действия и соответствующие операции И поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", - заявил он.

Глава Минобороны Британии о помощи Украине

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Европейский союз должен убедиться, что Украина может защищаться, а для этого необходимо увеличить помощь.

США, Египет и Катар предложили новый мирный план для Ближнего Востока

Соединенные Штаты, Египет и Катар предложили новый мирный план для Ближнего Востока, который начнется с освобождения заложников и в конечном итоге приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в секторе Газа.

Дуда о встрече "Люблинского треугольника"

"Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем встретиться в формуле "Люблинский треугольник" с нашим другом президентом Владимиром Зеленским и обсудить, как поддержать Украину, в частности перед предстоящим юбилейным саммитом НАТО в Вашингтоне", - сказал президент Польши Анджей Дуда.

В Румынии разблокирован еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Пункт пропуска "Порубное-Сирет" на границе Румынии и Украины разблокирован 20 января. Движение грузовиков возобновили.

Оформление всех категорий транспортных средств, как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется установленным порядком.

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