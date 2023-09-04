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ГУР получило авиационный разведкомплекс "Мара": эффективно работает во вражеском тылу

Понедельник 04 сентября 2023 11:17
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ГУР получило авиационный разведкомплекс "Мара": эффективно работает во вражеском тылу Фото: ГУР получило авиационный разведкомплекс "Мара" (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Аэроразведчики Главного управления разведки на днях получили авиационный разведывательный комплекс "Мара", который может работать на низких высотах и в условиях порывистого ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Разведчики получили авиационный разведкомплекс "Мара" от фонда "Вернись живым".

Он состоит из:

  • шести дронов - трех основных и еще трех для оперативной замены утраченных в боях;
  • антенны для управления полетами.

Общая стоимость комплекса составляет 2 827 639 гривен.

"Мара" - это разведывательный авиационный комплекс украинского производства. Его беспилотники способны работать на низких высотах и в условиях порывистого ветра 20 метров в секунду. Общий вес комплекса составляет около 20 кг: два дрона с наземной станцией управления и антенной помещаются в чемодан.

Отмечается, что такие размеры позволяют операторам "Мары" быстро разворачиваться и иметь максимальную мобильность - разведкомплекс не нуждается в дополнительном транспорте.

Поскольку "Мара" может находиться в воздухе до 90 минут и обладает достаточной устойчивостью к вражеской радиоэлектронной борьбе, эти "самолеты" эффективно работают в тылу противника.

Производство дронов в Украине.

Министр обороны Алексея Резникова сообщал, что на вооружении ВСУ уже более 20 новых наименований БПЛА украинского производства.

Он отметил, что в Украине настоящий бум производства дронов из-за того, что Кабмину удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

К тому же, правительство выделило 40 млрд гривен в этом году для инвестиций в украинских производителей дронов.

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