Гуменюк о логистике РФ на юге Украины: перевозка боеприпасов и техники значительно затруднена

ВСУ удалось повредить основные мосты на юге страны, которые оккупанты использовали для перевозки боеприпасов и техники. Логистика россиян значительно нарушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время брифинга.

"Основные мосты, которые были повреждены и являются основой вражеских транспортно-логистических маршрутов, не могут быть приведены в полную мощность. Поэтому в большинстве случаев оккупанты используют трассу М-17", - говорится в заявлении.

Отмечается, что повреждения, которые им нанесены, не соответствуют полностью пропускной способности. Гуменюк пояснила, что это касается тяжелой техники, вооружения и перевозки боеприпасов.

"Они могут сейчас использоваться разве что для перевозки личного состава. Но в большинстве случаев, все же, используется трасса М-17

, - отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины.

Автодорога М 17 - автомобильная дорога международного значения на территории Украины, Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь - государственная граница с Россией. Проходит по территории Херсонской области и Автономной республики Крым.

Также Гуменюк отметила, что через Крымский мост время от времени происходят железнодорожные перевозки, однако автодорожные чрезвычайно затруднены.

Атаки на мосты оккупантов на юге Украины

Впервые по железнодорожному и автомобильному мосту в Чонгаре прилетели 22 июня. Тогда в Генштабе подтвердили применение ракет Storm Shadow для удара по мостам в районе Чонгар.

Затем в конце июля украинские военные нанесли еще один удар по мосту в Чонгаре, соединяющем материковую территорию Украины с оккупированным Крымом.

В октябре 2022 года на мосту прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его спецслужбы.

В июле произошла еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Василий Малюк также подтвердил причастность СБУ к этой атаке. Он отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.