Фото: Резников подал в Раду заявление об отставке (facebook.com/reznikovoleksii)

Что этому предшествовало

Отметим, что об отставке Резникова говорили уже давно. Такие слухи ходили после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам.

3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны. В частности, речь шла об увольнении Резникова и назначении на должность министра обороны главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова. Позже Зеленский подтвердил эту информацию.

К тому же, сообщалось, что после увольнения Резникова могут назначить послом в Британии. Однако эти данные пока не комментировал ни президент, ни Резников.

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