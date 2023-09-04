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Резников подал в Раду заявление об отставке

Понедельник 04 сентября 2023 09:53
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Резников подал в Раду заявление об отставке Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" - написал он.

Фото: Резников подал в Раду заявление об отставке (facebook.com/reznikovoleksii)

Что этому предшествовало

Отметим, что об отставке Резникова говорили уже давно. Такие слухи ходили после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам.

3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны. В частности, речь шла об увольнении Резникова и назначении на должность министра обороны главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова. Позже Зеленский подтвердил эту информацию.

К тому же, сообщалось, что после увольнения Резникова могут назначить послом в Британии. Однако эти данные пока не комментировал ни президент, ни Резников.

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