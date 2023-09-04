Резников подал в Раду заявление об отставке
Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова.
"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" - написал он.
Фото: Резников подал в Раду заявление об отставке (facebook.com/reznikovoleksii)
Что этому предшествовало
Отметим, что об отставке Резникова говорили уже давно. Такие слухи ходили после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам.
3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны. В частности, речь шла об увольнении Резникова и назначении на должность министра обороны главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова. Позже Зеленский подтвердил эту информацию.
К тому же, сообщалось, что после увольнения Резникова могут назначить послом в Британии. Однако эти данные пока не комментировал ни президент, ни Резников.
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