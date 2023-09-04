Без важного месседжа. Эрдоган говорил с Путиным о зерновом коридоре, но безрезультатно

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам встречи с Владимиром Путиным.

Как заявил Эрдоган, "зерновой коридор" сыграл важную роль в том, чтобы предотвратить продовольственный кризис. При этом турецкий лидер сказал, что Анкара готова взять на себя посредничество по вопросу его восстановления с Украиной.

В то же время российский диктатор Путин заявил, что Украина якобы "отправила на помойку" мирные договоренности, достигнутые при посредничестве Турции.

Стоит отметить, что ранее Эрдоган анонсировал "очень важное" сообщение о "зерновом соглашении", которое должно было сделать после встречи с Путиным.

"Мы знаем, что при посредничестве президента Турции были достигнуты договоренности, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но потом Украина отправила их на свалку. К этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-нибудь с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", – сказал Путин.

Он заявил, что РФ не отказывается от посредничества Китая, Турции и стран Африки.

Встреча Эрдогана и Путина в Сочи

Напомним, в понедельник, 4 сентября, в Сочи прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным. Обсудили, в частности, возобновление "зернового соглашения".

Также сообщалось, что Эрдоган во время встречи с Путиным в Сочи предложит посредничество в мирных переговорах с Украиной.

Выход России из зерновой сделки

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Как известно, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения", а 26 августа – еще одно.

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