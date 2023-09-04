В Раде предлагают ввести предел по возрасту для отсрочки от мобилизации студентов

В Верховной раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов-мужчин с 30-летнего возраста. Это касается и тех, кто не повышает уровень, а только получает еще одно образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9672 , который подали Федор Вениславский, Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") и Ирина Констанкевич.

Документ предлагает установить, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позже года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Кроме того, с целью сохранения педагогических работников учреждений профессионального образования из числа лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, предлагается установить, что они не подлежат мобилизации.

Обоснование проекта закона

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас мобилизации не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

"С началом полномасштабной агрессии указанная правовая норма опосредованного избегания призыва на военную службу во время мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и вступили в 2022, 2023 годах в учебные заведения для получения уровня образования, равным, а в большинстве случаев даже ниже ранее полученного образовательного уровня", - говорится в документе.

По данным авторов проекта, в 2022 году в учебные заведения зачислено на обучение 106 771 поступающих мужского пола призывного возраста, которые начали получать уровень образования, что является равнозначным, или ниже полученного уровня предыдущего образования.

Не стал исключением в данной тенденции и текущий 2023 год. Хотя вступительная кампания текущего года в учебные заведения еще продлится до 30 ноября, уже сейчас по состоянию на 28 августа численность таких лиц составляет 74 059 поступающих. На сегодняшний день наблюдается существенное увеличение численности поступающих по сравнению с прошлым 2022 годом, а именно соискателей по уровням квалифицированный рабочий – 16 848 (по сравнению с 2022 годом + 5 563 или + 49%), профессиональный младший бакалавр -13 659 (+ 11 549 или + 13%), бакалавр - 32 105 (+ 4 544 или + 16%), говорится в пояснительной записке.

"Указанная практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, формирования учебных групп студентами разных возрастов, непоследовательность получения разных уровней образования негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, которые с оружием в руках защищают независимость , территориальную целостность Украины", – говорится в документе.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. В частности, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

Ранее фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что в Украине около 60 тысяч мужчин использовали обучение в вузах для уклонения от призыва. Он заявил, что в 2019-2021 годах студентов в возрасте 25 лет и старше было около 40 тысяч человек. В прошлом году таких студентов стало 106 тысяч.