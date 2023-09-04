Освобождение Урожайного: ВСУ задержали боевика "ДНР", ему грозит 15 лет
Украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Задержанным оказался житель временно оккупированной Макеевки, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды 113-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса ВС РФ", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, там он получил камуфлированную форму одежды, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.
После начала полномасштабного вторжения РФ предатель активно участвовал в боевых действиях против ВСУ в районах Давыдов Брод, Садок и Белогорка в Херсонской области. Также он осуществлял инженерно-фортификационное обустройство огневых позиций российских оккупантов вблизи Новой Каховки.
Известно, что 24 января этого года подразделение фигуранта было переформировано в 116-й отдельный стрелковый полк ВС РФ.
"В составе новой группировки вражеских войск боевика перебросили в Донецкую область для сдерживания контрнаступательных действий украинских войск в районе Урожайного", - добавили в СБУ.
Следователи Службы безопасности сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Освобождение Урожайного Донецкой области
Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное Донецкой области в середине августа. Этот населенный пункт находится неподалеку от Старомайорского, освобожденного в конце июля. Именно после освобождения Старомайорского военные сообщали об определенном успехе в направлении Урожайного и закреплении на достигнутых рубежах.
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