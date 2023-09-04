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Освобождение Урожайного: ВСУ задержали боевика "ДНР", ему грозит 15 лет

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 14:31
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Освобождение Урожайного: ВСУ задержали боевика "ДНР", ему грозит 15 лет Фото: во время освобождения Урожайного Донецкой области ВСУ задержали боевика "ДНР" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Задержанным оказался житель временно оккупированной Макеевки, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды 113-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса ВС РФ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, там он получил камуфлированную форму одежды, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

После начала полномасштабного вторжения РФ предатель активно участвовал в боевых действиях против ВСУ в районах Давыдов Брод, Садок и Белогорка в Херсонской области. Также он осуществлял инженерно-фортификационное обустройство огневых позиций российских оккупантов вблизи Новой Каховки.

Известно, что 24 января этого года подразделение фигуранта было переформировано в 116-й отдельный стрелковый полк ВС РФ.

"В составе новой группировки вражеских войск боевика перебросили в Донецкую область для сдерживания контрнаступательных действий украинских войск в районе Урожайного", - добавили в СБУ.

Освобождение Урожайного: ВСУ задержали боевика &quot;ДНР&quot;, ему грозит 15 лет

Следователи Службы безопасности сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Освобождение Урожайного Донецкой области

Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное Донецкой области в середине августа. Этот населенный пункт находится неподалеку от Старомайорского, освобожденного в конце июля. Именно после освобождения Старомайорского военные сообщали об определенном успехе в направлении Урожайного и закреплении на достигнутых рубежах.

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Служба безопасности Украины
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