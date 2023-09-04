Ким Чен Ын поедет к Путину обсуждать поставки оружия для РФ, - NYT

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в этом месяце встретится с российским диктатор Владимиром Путиным и обсудить поставки вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Отмечается, что оба диктатора планируют обсудить возможность поставки России большего количества вооружений для войны против Украины и другое военное сотрудничество.

Ким поедет из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток, где он встретится с Путиным. Также издание предполагает, что лидер КНДР может поехать в Москву, однако это не точная информация.

Что конкретно могут обсуждать диктаторы

"Путин хочет, чтобы Ким согласился отправить России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок", - пишет издание.

Также сообщается, что лидер КНДР ищет продовольственную помощь для своей обедневшей страны.

Когда это может произойти

Оба диктатора якобы прибудут в кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября.

Ким также планирует посетить 33-й пирс, где швартуются военные корабли Тихоокеанского флота России. Одной из потенциальных остановок для Кима после Владивостока является космодром Восточный.

Сотрудничество РФ и КНДР

Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию в Украине, а с начала года, по информации США, поставляла боеприпасы боевикам "Вагнера".

Недавно Государственный департамент США Энтони Блинкен заявил, что наложит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.