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Падение дронов РФ в Румынии: Кулеба заявил о наличии фотодоказательств

Киев, Понедельник 04 сентября 2023 17:28
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Падение дронов РФ в Румынии: Кулеба заявил о наличии фотодоказательств Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У Украины есть фотодоказательства того, что российские ударные дроны упали на территории Румынии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая реакция", - отметил он.

Глава МИД напомнил, что падение дронов страны-агрессора на территории Румынии, которая является членом НАТО, произошло во время очередной атаки на украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай.

В свою очередь министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отрицает, что российские дроны падали на территории ее страны.

"Мы видели, что Россия цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, не позволяя Украине экспортировать зерно. Конечно, есть риск чрезвычайных происшествий или инцидентов, но пока этого не было", - заявила она.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на понедельник, 4 сентября, российские оккупанты в очередной раз пытались ударить по Украине при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Их целью стала Одесская область.

Позже в украинском МИД сделали заявление о том, что во время атаки россиян дроны упали и взорвались на территории Румынии.

В Министерстве обороны Румынии уже опровергли такую информацию.

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