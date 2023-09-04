Нужен для ЕС. Зеленский требует принять закон об е-декларациях, нардепы за, но с условием

В Украине в связи с введением военного положения из-за войны с Россией отменили обязательное е-декларирование для чиновников. Однако президент Владимир Зеленский требует принять закон, который является одним из критериев для вступления Украины в Европейский союз.

Украина в июне этого года получила статус кандидата на вступление в ЕС, однако для начала переговоров Киев должен выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, среди которых, в частности, и возобновление электронного декларирования.

Вчера президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении призвал народных депутатов принять три закона для вступления в блок.

"За следующие месяцы Украина должна достичь нескольких вполне конкретных результатов. В частности, это наша стратегическая политическая цель - открытие переговоров о членстве с ЕС. Украина имеет семь определенных рекомендаций Еврокомиссии. Часть из них мы уже реализовали. Ради другой части нужна результативная работа Верховной рады...Закон о восстановлении электронного декларирования, изменения в закон о национальных меньшинствах и, особенно обращу на него внимание, "закон о ПЭПах" - politically exposed persons, политически значимые лица", - заявил глава государства.

Рекомендации НАПК по е-декларированию

В конце июля Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект № 9534, который восстанавливает электронное декларирование состояния чиновников. Однако до второго - дело не дошло, поскольку документ требует некоторых изменений.

В частности, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) настаивало, чтобы документ не допустил искажения института декларирования как "системного инструмента обеспечения добропорядочности публичных служащих". При этом агентство отмечало, что в законопроекте необходимо учесть все аспекты безопасности, связанные с военным положением.

В документе отмечается, что необходимо декларировать пользование только объектом недвижимости, рыночная стоимость которого в пределах отчетного периода превышает 50 прожиточных минимумов. Поэтому НАПК подчеркивало, что в законопроекте существуют риски злоупотребления в декларациях этим положением, и это может привести к недекларированию такого имущества и уклонению от уголовной ответственности.

Сейчас действует норма, которая предусматривает, что после завершения военного положения в течение трех месяцев подаются все декларации, которые не были поданы из-за приостановления е-декларирования.

Условия антикоррупционного комитета Рады

В свою очередь комитет Верховной рады по антикоррупционной деятельности решил, что е-декларирование должно оставаться таким, каким оно было до войны, однако при этом декларирование должно быть непубличным в течение года после подачи. Также комитет подчеркивает, что военные могут не декларировать свое состояние.

Первый заместитель председателя комитета по антикоррупционной деятельности Ярослав Юрчишин рассказал РБК-Украина, что прежде всего декларации будут доступны для НАБУ и НАПК.

"Декларации будут подаваться, они будут в системе, НАБУ и НАПК будут иметь все возможности их проверять, но публичными они становятся в течение года. Есть система, когда человек может обратиться в НАПК, сделать декларацию публичной и раньше, но это уже не обязательно, а по выбору", - отметил он.

Юрчишин подчеркнул, что большинство антикоррупционного комитета не поддержало довоенную публичность деклараций.

"Какую проблему это будет иметь? Доступ журналистам и общественным активистам будет ограничен. Есть правки, которые предусматривают публичность на довоенном уровне, они будут ставиться в зале голосования, но, несмотря на то, что большинство комитета такой уровень публичности не поддержало, то есть проголосовало за то, чтобы был год отсрочки от публичности, то, думаю, в зале тоже небольшие шансы, что это пройдет. То, что декларирование будет доступно правоохранительным органам - это, конечно, шаг вперед, но для восстановления доверия к органам власти это большой удар", - отметил он.

Заместитель председателя антикоррупционного комитета Рады отмечает, что большинство чиновников не хотят, чтобы их состояние было выставлено на всеобщее обозрение.

"Это некомфортно, так есть далеко не во всех европейских странах. Но, опять же, мы избирались на условиях публичного декларирования, мы знали, на что мы шли, поэтому, в принципе, здесь выбор между личным комфортом и доверием общества. К сожалению, большинство выбирает личный комфорт", - добавил он.

При этом глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина добавила правку, чтобы декларация сразу была публичной.

Чего ждать после второго чтения

В случае принятия документа во втором чтении е-декларирование возобновится через 90 дней со дня вступления закона в силу.

Кроме того, снова откроется реестр деклараций, но с определенными исключениями. В частности, речь идет о сокрытии населенных пунктов проживания, что вполне оправдано, в отличие от сокрытия имен всех членов семей и третьих лиц - большинство из них уже были указаны в прошлых декларациях.

Итак, принятие этого закона ничего существенно не изменит в жизни законопослушных народных избранников, а для Украины - это станет значительным шагом, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС уже до конца этого года.

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