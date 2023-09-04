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Пограничники дроном разгромили вражеский блиндаж в Харьковской области (видео)

Харьковская область, Понедельник 04 сентября 2023 18:00
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Пограничники дроном разгромили вражеский блиндаж в Харьковской области (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили вражеский блиндаж в Харьковской области и уничтожили его с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"FPV-дрон разбил вражеский блиндаж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в Харьковской области. Также пограничники уточнили, что это результат работы 15-й мобильного пограничного отряда "Стальная граница".

Потери России

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 460 российских захватчиков, таким образом общие потери российской армии в нашей стране превысили в живой силе 265 тысяч.

Также украинские военные за неделю смогли уничтожить 189 единиц техники российских оккупантов с помощью беспилотников.

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Российская Федерация харков Война в Украине пограничная служба
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