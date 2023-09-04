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Россияне выпустили по Украине 32 "Шахеда": сколько сбила ПВО

Понедельник 04 сентября 2023 08:44
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Россияне выпустили по Украине 32 "Шахеда": сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 23 из 32 Шахедов, которыми россияне атаковали Украину (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты этой ночью атаковали Украину 32 ударными беспилотниками Shahed-136/131. При этом силам ПВО удалось сбить 23 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Захватчики атаковали Украину "Шахедами" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

Всего зафиксированы пуски 32 дронов, которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области.

Силы и средства ПВО уничтожили 23 вражеских ударных БпЛА. Также была применена истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Обстрел Украины

Этой ночью россияне атаковали Украину, применяя несколько волн "Шахедов". Враг бил по гражданской инфраструктуре Подунавья. Там повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Силы ПВО сбили 17 дронов.

Захватчики также атаковали Днепропетровскую область, зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Там "приземлили" 6 БПЛА.

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ПВО Война России против Украины Воздушные силы Украины
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