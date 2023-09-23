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ВСУ на юге уничтожили два российских беспилотника

Суббота 23 сентября 2023 19:54
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ВСУ на юге уничтожили два российских беспилотника Иллюстративное фото (Telegram)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные в очередной раз уничтожили российские беспилотники, которые проводили разведку на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга в Telegram.

Происшествие случилось сегодня в Николаевской области.

"В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных БпЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Атаки дронами

Российские оккупанты постоянно прибегают к обстрелам Украины с помощью беспилотников.

В частности, ночью 20 сентября захватчики запустили несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Их запускали из Курской и Белгородской областей РФ. Одной из целей неприятеля стала Полтавская область.

Тогда россияне выпустили 24 БПЛА ударного типа, 17 из которых сбили украинское ПВО.

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