ua en ru
Вс, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли из авиации Херсонскую область, есть погибшая

Воскресенье 24 сентября 2023 12:54
UA EN RU
Россияне обстреляли из авиации Херсонскую область, есть погибшая Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ударили из авиации по Бериславу Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина, ранения получил правоохранитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина.

Берислав

Как пишет Прокудин, в результате обстрела были разрушены частные дома. Личность погибшей устанавливается.

"Травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения различной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина", - добавил глава ОГА.

Все пострадавшие были госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь.

Львове

В результате авиаудара по селу Львов погиб 67 летний мужчина.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и по Херсону. Для обстрелов применяются тяжелое вооружение, авиация и дроны.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 23 сентября, российские террористы совершили 83 обстрела по территории региона. Всего было выпущено 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по скоплениям гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине Берислав
NEWS
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя