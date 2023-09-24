Россияне обстреляли из авиации Херсонскую область, есть погибшая
Российские террористы ударили из авиации по Бериславу Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина, ранения получил правоохранитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина.
Берислав
Как пишет Прокудин, в результате обстрела были разрушены частные дома. Личность погибшей устанавливается.
"Травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения различной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина", - добавил глава ОГА.
Все пострадавшие были госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь.
Львове
В результате авиаудара по селу Львов погиб 67 летний мужчина.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и по Херсону. Для обстрелов применяются тяжелое вооружение, авиация и дроны.
Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 23 сентября, российские террористы совершили 83 обстрела по территории региона. Всего было выпущено 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по скоплениям гражданских.
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