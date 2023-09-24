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ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

Воскресенье 24 сентября 2023 08:20
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ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 24 сентября, украинские военные ликвидировали еще 390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 275 850 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 275 850 (+390) человек ликвидировано;
  • танков - 4662 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8914 (+2) ед.;
  • артиллерийских систем - 6233 (+23) ед.;
  • РСЗО - 789 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 531 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4888 (+21) ед.;
  • крылатые ракеты - 1518 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 20 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8734 (+18) ед.;
  • специальная техника - 914 (+2) ед.

ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 24.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какова ситуация на фронте?

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись в Запорожской области, и, вероятно, достигли прорыва в районе Вербового. Тем временем российские террористы проводят ротацию в Луганской области.

Также отмечается, что одновременные наступательные действия наших воинов в районе Бахмута, а также на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы.

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ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
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