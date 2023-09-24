ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 24 сентября, украинские военные ликвидировали еще 390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 275 850 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 275 850 (+390) человек ликвидировано;

танков - 4662 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 8914 (+2) ед.;

артиллерийских систем - 6233 (+23) ед.;

РСЗО - 789 (+0) ед.;

средства ПВО - 531 (+1) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4888 (+21) ед.;

крылатые ракеты - 1518 (+0) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8734 (+18) ед.;

специальная техника - 914 (+2) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 24.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какова ситуация на фронте?

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись в Запорожской области, и, вероятно, достигли прорыва в районе Вербового. Тем временем российские террористы проводят ротацию в Луганской области.

Также отмечается, что одновременные наступательные действия наших воинов в районе Бахмута, а также на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы.