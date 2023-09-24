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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили около 40 единиц техники

Воскресенье 24 сентября 2023 10:20
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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили около 40 единиц техники Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 22 сентября, украинские военные уничтожили 39 единиц военной техники российских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Авдеевское направление

Отбиты атаки террористов в районах Северного и Авдеевки в Донецкой области. Враг не оставляет попыток окружить город.

Марьинское направление

Террористы атаковали возле населенных пунктов Марьинка и Победа. За прошедшие сутки зафиксировано 10 неудачных попыток вытеснить наших воинов. Впрочем, враг понес потери и отошел. В районе Марьинки уже в течение долгого периода ежедневно фиксируется по 10-15 атак вражеской пехоты.

Шахтерское направление

Военные продолжают держать оборону на занятых рубежах.

Мелитопольское направление

В районе Вербового наши подразделения вытесняют террористов и закрепляются на достигнутых рубежах.

Достижения воинов

"Продолжается контрбатарейная борьба и истощение врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. Только за неделю воины ОСУВ Таврия уничтожили 46 артиллерийских систем и минометов противника, еще 25 - повредили", - пишет пресс-служба.

Потери врага за сутки составили 159 человек. Также было уничтожено 39 единиц техники террористов, в частности:

  • 1 танк;
  • 1 ББМ;
  • 6 артиллерийских систем;
  • ПТРК;
  • 27 БпЛА;
  • 2 автомобиля;
  • спецтехнику.

"Кроме того уничтожено 3 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 390 российских террористов. С начала войны Российская Федерация потеряла около 275 850 единиц личного состава.

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