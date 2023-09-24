Украинская разведка атаковала здание ФСБ в Курске, - источники
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске. Речь идет о здании ФСБ в городе.
Об этом РБК-Україна рассказал источник в Главном управлении разведки Минобороны.
"Российские чиновники сообщают, что в результате атаки якобы "незначительно пострадала крыша". Но очевидно, что это не так. Там прямое попадание", - рассказал собеседник.
По данным издания, операцию организовало ГУР. Однако в военной разведке не подтверждают и не отрицают свою причастность.
Взрыв в Курске
Сегодня утром в российском Курске прогремел мощный взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что административное здание атаковал беспилотник.
Он утверждал, что якобы в результате удара немного пострадала крыша здания. Однако на опубликованных в сети кадрах видно, что взрыв был мощным. После этого в городе был замечен черный дым.
Стоит отметить, что сегодня в Курске отмечают день города.
Українська розвідка атакувала будівлю #ФСБ у російському #Курську, - джерела— РБК-Україна (@rbc_ukraine) September 24, 2023
Деталі тут: https://t.co/wq3agGziNQ pic.twitter.com/iPxmsiZDp7
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