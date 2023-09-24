ua en ru
Вс, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская разведка атаковала здание ФСБ в Курске, - источники

Курск, Воскресенье 24 сентября 2023 11:38
UA EN RU
Украинская разведка атаковала здание ФСБ в Курске, - источники Фото: украинская разведка атаковала здание ФСБ в Курске (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске. Речь идет о здании ФСБ в городе.

Об этом РБК-Україна рассказал источник в Главном управлении разведки Минобороны.

"Российские чиновники сообщают, что в результате атаки якобы "незначительно пострадала крыша". Но очевидно, что это не так. Там прямое попадание", - рассказал собеседник.

По данным издания, операцию организовало ГУР. Однако в военной разведке не подтверждают и не отрицают свою причастность.

Взрыв в Курске

Сегодня утром в российском Курске прогремел мощный взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что административное здание атаковал беспилотник.

Он утверждал, что якобы в результате удара немного пострадала крыша здания. Однако на опубликованных в сети кадрах видно, что взрыв был мощным. После этого в городе был замечен черный дым.

Стоит отметить, что сегодня в Курске отмечают день города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Российская Федерация ГУР Взрыв Главное управление разведки Курская область
NEWS
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя