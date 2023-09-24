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В российском Курске беспилотник на день города устроил "салют"

Воскресенье 24 сентября 2023 10:49
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В российском Курске беспилотник на день города устроил "салют" Фото: в российском Курске беспилотник на день города устроил "салют" (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Неизвестный беспилотник атаковал Курск Российской Федерации. Устроил "салют" по случаю дня города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.

"В Курске беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место", - пишет губернатор.

В привычной для россиян манере, причастны к удару, якобы украинские воины. Впрочем, стоит добавить, что официальное военное командование Украины никоим образом пока не комментировало данную ситуацию.

Взрывы в России

На территории Российской Федерации в последнее время все чаще случаются разные пожары, раздаются взрывы. Власти в российских регионах не редко жалуются на якобы "атаки беспилотников".

Например, 21 сентября, в Туле РФ раздались мощные взрывы, в результате чего часть города осталась без света.

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