ВСУ продвинулись в районах Клещиевки и Новопрокоповки: карты боев ISW

Украинские войска продолжили штурм под Бахмутом и продвинулись юго-восточнее Клещиевки. Также ВСУ вели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись севернее Новопрокоповки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Сообщается, что 22 сентября российские войска вели наступательные операции в районе Купянска, но не продвинулись. Российский "военкор" заявил, что войска РФ контратакуют в неустановленном районе на Купянском направлении.

Глава Северодонецкой горадминистрации Роман Власенко 22 сентября заявил, что оккупанты активнее применяют артиллерию и авиацию во время своих операций в Луганской области с целью экономии живой силы и техники.

Российский "военкор" заявил, что украинские войска проводят небольшие атаки вблизи Новоселовского и Новоегоровки.

Бои в Донецкой области

Украинские войска 22 сентября продолжили штурм под Бахмутом и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к юго-востоку от Клещиевки .

Российский военкор утверждал, что украинские силы продвинулись в районе Андреевки и что российские войска заняли оборонительные позиции вдоль железной дороги вблизи населенного пункта.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступление к югу от Бахмута, нанося урон российской живой силе и технике и укрепляя новые закрепленные позиции.

По данным ГШ ВСУ, российские войска совершили безуспешные атаки вблизи Миньковки, Орехово-Василовки, Григорьевки и Андреевки. Начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш заявил , что россияне безуспешно контратаковали вблизи Клищиевки и Андреевки.

Российский военный блоггер заявил 21 сентября, что ситуация очень сложна для войск РФ вдоль линии Клещиевка -Курдюмовка, в том числе вблизи Андреевки. Он утверждал, что у российских сил не будет достаточно живой силы для защиты от будущих украинских атак в этом районе, если они не прекратят свои "непродуманные и неподкрепленные" контратаки.

Генштабе ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали оборону от атак РФ и наносили урон российской живой силе и технике на Авдеевском направлении.

Министерство обороны РФ заявило, что подразделения российской Южной группировки войск якобы отразили четыре украинских атаки вблизи Водяного и Марьинки.

22 сентября российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты совершили неудачные атаки вблизи Северного, Красногоровки и Марьинки.

"Южная ось"

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Никольского (5 км к юго-востоку от Угледара).

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские войска транспортировали фортификационное оборудование "зубы дракона" в направлении Никольского, чтобы построить в этом районе оборонительную линию, защищающую наземные линии связи России (ГЛОК) в сторону оккупированного Крыма.

Он также сообщил, что украинские силы нанесли удар по неопределенной российской цели в Розовке (44 км северо-западнее Мариуполя).

Российские источники утверждали, что 22 сентября оккупанты достигли ограниченных территориальных достижений в районе административной границы Донецко-Запорожской областей, но ISW не наблюдала визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

22 сентября украинские войска продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись севернее Новопрокоповки.

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска продвинулись к северу от Новопрокоповки и находятся примерно в 800 метрах от окрестностей населенного пункта - наблюдение согласовывается с картами контроля местности ISW.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Малой Токмачки и Роботиного. Российский военкор заявил, что обе стороны активно используют артиллерию и беспилотники на западе Запорожской области.

Российские источники продолжали утверждать, что украинские силы совершают рейды в дельте Днепра. Российский военный блоггер заявил, что украинские войска все еще удерживают позиции у Дачи (10 км к югу от Херсона) и у Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.