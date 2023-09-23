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ВСУ продвинулись в районах Клещиевки и Новопрокоповки: карты боев ISW

Суббота 23 сентября 2023 04:50
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ВСУ продвинулись в районах Клещиевки и Новопрокоповки: карты боев ISW Фото: ВСУ преуспели в районах Клещиевки и Новопрокоповки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские войска продолжили штурм под Бахмутом и продвинулись юго-восточнее Клещиевки. Также ВСУ вели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись севернее Новопрокоповки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Сообщается, что 22 сентября российские войска вели наступательные операции в районе Купянска, но не продвинулись. Российский "военкор" заявил, что войска РФ контратакуют в неустановленном районе на Купянском направлении.

Глава Северодонецкой горадминистрации Роман Власенко 22 сентября заявил, что оккупанты активнее применяют артиллерию и авиацию во время своих операций в Луганской области с целью экономии живой силы и техники.

Российский "военкор" заявил, что украинские войска проводят небольшие атаки вблизи Новоселовского и Новоегоровки.

ВСУ продвинулись в районах Клещиевки и Новопрокоповки: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

Украинские войска 22 сентября продолжили штурм под Бахмутом и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к юго-востоку от Клещиевки.

Российский военкор утверждал, что украинские силы продвинулись в районе Андреевки и что российские войска заняли оборонительные позиции вдоль железной дороги вблизи населенного пункта.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступление к югу от Бахмута, нанося урон российской живой силе и технике и укрепляя новые закрепленные позиции.

По данным ГШ ВСУ, российские войска совершили безуспешные атаки вблизи Миньковки, Орехово-Василовки, Григорьевки и Андреевки. Начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш заявил, что россияне безуспешно контратаковали вблизи Клищиевки и Андреевки.

Российский военный блоггер заявил 21 сентября, что ситуация очень сложна для войск РФ вдоль линии Клещиевка-Курдюмовка, в том числе вблизи Андреевки. Он утверждал, что у российских сил не будет достаточно живой силы для защиты от будущих украинских атак в этом районе, если они не прекратят свои "непродуманные и неподкрепленные" контратаки.

ВСУ продвинулись в районах Клещиевки и Новопрокоповки: карты боев ISW

Генштабе ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали оборону от атак РФ и наносили урон российской живой силе и технике на Авдеевском направлении.

Министерство обороны РФ заявило, что подразделения российской Южной группировки войск якобы отразили четыре украинских атаки вблизи Водяного и Марьинки.

22 сентября российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты совершили неудачные атаки вблизи Северного, Красногоровки и Марьинки.

ВСУ продвинулись в районах Клещиевки и Новопрокоповки: карты боев ISW

"Южная ось"

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Никольского (5 км к юго-востоку от Угледара).

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские войска транспортировали фортификационное оборудование "зубы дракона" в направлении Никольского, чтобы построить в этом районе оборонительную линию, защищающую наземные линии связи России (ГЛОК) в сторону оккупированного Крыма.

Он также сообщил, что украинские силы нанесли удар по неопределенной российской цели в Розовке (44 км северо-западнее Мариуполя).

Российские источники утверждали, что 22 сентября оккупанты достигли ограниченных территориальных достижений в районе административной границы Донецко-Запорожской областей, но ISW не наблюдала визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

ВСУ продвинулись в районах Клещиевки и Новопрокоповки: карты боев ISW

22 сентября украинские войска продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись севернее Новопрокоповки.

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска продвинулись к северу от Новопрокоповки и находятся примерно в 800 метрах от окрестностей населенного пункта - наблюдение согласовывается с картами контроля местности ISW.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Малой Токмачки и Роботиного. Российский военкор заявил, что обе стороны активно используют артиллерию и беспилотники на западе Запорожской области.

Российские источники продолжали утверждать, что украинские силы совершают рейды в дельте Днепра. Российский военный блоггер заявил, что украинские войска все еще удерживают позиции у Дачи (10 км к югу от Херсона) и у Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российские "военкоры" также ужесточили жалобы на то, что силам РФ не хватает скоростных катеров для отражения украинских операций в дельте.

ВСУ продвинулись в районах Клещиевки и Новопрокоповки: карты боев ISWВСУ продвинулись в районах Клещиевки и Новопрокоповки: карты боев ISW

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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