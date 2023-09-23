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Российские оккупанты обстреляли Херсон, есть жертвы

Суббота 23 сентября 2023 17:43
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Российские оккупанты обстреляли Херсон, есть жертвы Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, из-за российского обстрела травмы несовместимые с жизнью получила 65-летняя женщина.

"Ее вражеский снаряд убил во дворе собственного дома", - рассказал глава ОВА.

Он также добавил, что из-за обстрела получил ранения 27-летний мужчина.

"Пострадавшему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После того, как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Недавно глава Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщал, что оккупанты усилили авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области.

Кроме того, сегодня из-за атаки российского беспилотника в село Николаевка Херсонской области получил тяжелые ранения местный житель.

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