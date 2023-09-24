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Кандидат в президенты США ДеСантис заявил, что он против членства Украины в НАТО

Воскресенье 24 сентября 2023 07:31
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Кандидат в президенты США ДеСантис заявил, что он против членства Украины в НАТО Фото: кандидат в президенты США Рон Десантис (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что против членства Украины в НАТО - мол, это не в интересах США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он заявил, что вступление Украины в НАТО "даст больше обязательств для США", поэтому это вроде бы не в интересах страны.

" Так что если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем вместо этого?" - сказал ДеСантис.

Он также добавил, что США не должны давать Украине "чистый чек" (подписанный чек, на котором не указана сумма денег), если она не "использует рычаги влияния, чтобы закончить конфликт".

Позиция ДеСантиса по поводу войны против Украины

Еще в начале марта этого года ДеСантис заявлял, что "дальнейшее вовлечение в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из национальных интересов США".

Однако позже республиканец якобы изменил риторику войны России против Украины и даже назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Однако в конце апреля на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению он призвал к прекращению огня в Украине, чтобы предотвратить массовые жертвы.

Позже ДеСантис заявил в интервью, что война в Украине это "вторичный или третичный интерес".

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