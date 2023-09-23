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Переждите деоккупацию. Верещук призвала украинцев выехать из Крыма

Украина, Суббота 23 сентября 2023 16:54
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Переждите деоккупацию. Верещук призвала украинцев выехать из Крыма Фото: Украинцев призвали уехать из Крыма (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывает украинцев временно покинуть территории оккупированного Крыма.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"В который раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова", - сказала Верещук.

Она отметила, что для обеспечения безопасности своих жизней переждать опасность можно на подконтрольной территории Украины или в третьих странах.

Взрывы в Крыму

Напомним, вчера, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы.

В частности, в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки.

При этом в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что причина взрывов - атака украинских военных.

Все детали удара ВСУ можете узнатьв материале РБК-Украина.

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