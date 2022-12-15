Атака дронов на Киев и новый обмен пленными с Россией: новости за 14 декабря

Россияне запустили иранские дроны-камикадзе в сторону Киева, но силы ПВО сбили все БПЛА. Тем временем Украина вернула из российского плена более 60 защитников.

Более детально о том, что произошло в среду, 14 ноября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные продолжили уничтожать российских оккупантов. Наши воины 13 декабря успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Украинские войска 13 декабря ликвидировали 740 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники.

Российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА. Повреждены два этажа.

Риска повторного наступления из Беларуси пока нет. Все, что происходит на белорусской территории, больше является информационной работой для дестабилизации Украины, рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил РФ прилетел в Беларусь.

Украинские военные 12 декабря нанесли успешный удар по оккупантам в Запорожской области, уничтожена вражеская техника. При этом сегодня, 14 декабря, авиация обстреляла российские ЗРК.

Россияне ударили дронами по Киеву и области

В Киеве и области 14 декабря с самого утра раздавалась воздушная тревога из-за атаки дронов.

Силы противовоздушной обороны сбили все 13 БПЛА, которые оккупанты запустили в сторону столицы.

Защитники Бахмута и граждане США. Украина вернула из плена еще 64 бойца

В среду, 14 декабря, прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.

Среди освобожденных бойцов - защитники, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в частности, участвовали в обороне Бахмута. Это офицеры, рядовые и сержанты. Также из плена освободили ветерана ВВС США Мурекези Суэди.

Украина получит французскую систему ПВО Mamba, - СМИ

Франция и Италия приняли заявку Украины на поставку системы ПВО Mamba (SAMP/T), сообщают СМИ.

Последние трудности, которые мешали поставкам систем Mamba в Украину были решены.

Почему скрывают потери ВСУ в войне с Россией: объяснение Минобороны

Минобороны Украины не раскрывает потери ВСУ по соображениям военной науки, однако они будут озвучены после окончания войны с Россией.

Как объяснила Маляр, в военной науке тактика поведения войск зависит от соотношения потерь у противника. То есть, в случае определенного процента потерь возможно изменение тактики действий армии.

"Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все. Закончится война, все станет известно”, - добавила она.

Европарламент одобрил предоставление Украине 18 млрд евро макрофина

Европейский парламент дал согласие на выделение Украине макрофина в 18 млрд евро.

Депутаты согласовали измененный регламент, который позволил предоставить Украине пакет финансовой поддержки несмотря на то, что Венгрия накладывала на предложение вето.

Байден согласится передать Украине ПВО Patriot только при одном условии, - WP

Президент США Джо Байден согласует передачу Украине систем ПВО Patriot только после того, как Пентагон ответить на ряд вопросов, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что, по словам неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США, Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета американского оборонного ведомства о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.