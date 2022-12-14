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Повреждены два этажа. РФ сегодня обстреляла здание ОВА в Херсоне

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Херсон, Среда 14 декабря 2022 12:24
Повреждены два этажа. РФ сегодня обстреляла здание ОВА в Херсоне Фото: РФ сегодня обстреляла здание ОВА в Херсоне (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 14 декабря, российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА. Повреждены два этажа.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА - повреждены два этажа", - рассказал он.

По предварительной информации, по словам Тимошенко, пострадавших нет.

Как сообщалось, российские войска сегодня, 14 декабря, обстреляли Херсон. В результате вражеского удара в городе загорелось складское помещение.

Также из-за повреждений сети в результате российских обстрелов в Херсоне десятки домов остались без отопления.

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