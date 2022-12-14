Повреждены два этажа. РФ сегодня обстреляла здание ОВА в Херсоне
В среду, 14 декабря, российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА. Повреждены два этажа.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА - повреждены два этажа", - рассказал он.
По предварительной информации, по словам Тимошенко, пострадавших нет.
Как сообщалось, российские войска сегодня, 14 декабря, обстреляли Херсон. В результате вражеского удара в городе загорелось складское помещение.
Также из-за повреждений сети в результате российских обстрелов в Херсоне десятки домов остались без отопления.
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