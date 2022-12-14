Повреждены два этажа. РФ сегодня обстреляла здание ОВА в Херсоне

В среду, 14 декабря, российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА. Повреждены два этажа.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА - повреждены два этажа", - рассказал он.

По предварительной информации, по словам Тимошенко, пострадавших нет.